Şanlıurfa'da Afrika sıcağı etkisi: Termometreler 52 dereceyi gösterdi

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Şanlıurfa'da adeta Afrika sıcağı etkisini yaşattı. Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği şehirde vatandaşlar serinlemek için parklara ve yeşil alanlara akın etti. Hava sıcaklığının aşırı yüksek olduğunu belirten bir vatandaş, "Sanki cehennem ateşi Urfa'da yanıyor. Bu nasıl bir sıcak, biberi atsak yerde pişer." dedi.
Şanlıurfa'da bazı termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar serinlemek için parklara ve yeşil alanlara akın etti.
Uzmanlardan güneş çarpması uyarısı
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar evinde, bazısı da yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı. Adeta Afrika sıcakları etkisinin yaşandığı kentte, uzmanlar güneş çarpmasına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
"Sanki cehennem ateşi yanıyor"
Hava sıcaklığının aşırı yüksek olduğunu belirten Hüseyin Aslan isimli vatandaş, "Sanki cehennem ateşi Urfa'da yanıyor. Bu nasıl bir sıcak, biberi atsak yerde pişer. 50 derece sıcaklık var. Göstergeler bile gidip geliyor. Terimizi silmeye peçete yetmiyor" ifadelerini kullandı.