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ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da deprem sonrası oluşan obruk korkuttu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 10 metre derinliğinde, 1 metre genişliğinde obruk oluştu. Obruğun 22 Ocak’ta meydana gelen küçük çaplı 5 ayrı depremden sonra oluşması korkuya neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Görenleri korkuttu.
Görenleri korkuttu.


Bozova ilçesine bağlı kırsal Baltaş Mahallesi’nde önceki gün tarlasına giden Bakır Durmaz, bir çukur fark etti. Çukuru inceleyen Durmaz, çok derin olduğunu görünce yetkililere haber verdi.

  • Kaymakamlık bünyesinde görev yapan mühendisler, bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede obruğun en az 10 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde olduğu belirlendi. İlçede ilk defa oluşan obruk hem şaşkınlığa hem de korkuya neden oldu.

İHA
Obruk oluştu


Şanlıurfa’da 22 Ocak’ta meydana gelen ve büyüklükleri 1.6 ile 2.7 arasında değişen küçük çaplı 5 deprem sonrası oluştuğu tahmin edilen obruğun kesin oluşma nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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