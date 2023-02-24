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Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı: Örgüt içi infazı itiraf etti

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK/KCK'lı terörist yakalandı.Teröristin, örgüte 2005 yılında katıldığı öğrenilen "Hebat Helat" kod adlı Sıtkı Kurtoğlu olduğu ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Gönen Mahallesi Karacurun mezrasında bulunan bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.

21:25 . 24/02/2023 Cuma
AA
Terörist Sıtkı Kurtoğlu.

Terörist Sıtkı Kurtoğlu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Havacılık Dairesi başkanlıklarınca yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Teröristin, örgüte 2005 yılında katıldığı öğrenilen
"Hebat Helat"
kod adlı Sıtkı Kurtoğlu olduğu ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Gönen Mahallesi Karacurun mezrasında bulunan bir bağ evinde saklandığı tespit edildi.

Polisle çatıştı

Sabah bulunduğu ikamet polis tarafından ablukaya alınan terörist, Polis Özel Harekat timleri tarafından teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık verdi.

Yaşanan çatışmada yaralı olarak teslim olan teröristin üzerinde ve saklandığı ikamette yapılan aramada, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 susturucu, 2 el bombası ve muhtelif sayıda fişek ele geçirildi.

Emrini yerine getirmeyen örgüt mensubunu infaz etti


  • Terörist Kurtoğlu, sorgusunda, birkaç ay önce beraberindeki "Hogir" kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini, bunu yerine getirmeyeceğini söyleyen teröristi öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Operasyonun düzenlendiği ikamet bahçesinde polis tarafından yapılan aramalarda, toprağa gömülü ve çürümüş vaziyette bir erkek örgüt mensubu cesedi bulundu.

Yakalanan PKK/KCK'lı Kurtoğlu'nun, Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



#İçişleri Bakanlığı
#PKK/KCK
#Terörist
1 saat önce
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Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı: Örgüt içi infazı itiraf etti
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