Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 29 öğrenci taburcu edildi

12:2910/10/2025, пятница
AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 29 öğrenci taburcu edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah Viranşehir Fen Lisesi'nde öğrenim gören bazı öğrencilerin mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurduğu belirtildi.


Hastaneye götürülen öğrencilerin gerekli muayenelerinin yapıldığı, alınan kan örneklerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, "Bazı öğrencilerimize tedbir amaçlı iğne ve serum uygulanmıştır.


Öğrencilerimizin tamamı sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.




