Siirt’te pastaneler fırınlar marketler denetlendi: 24 işletmeye 3,5 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekiplerince halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla alışveriş merkezleri, özel ve kamu işletmeleri, fırınlar, lokantalar ile KYK yurtlarının yemekhaneleri denetlendi.