Siirt'te pastaneler fırınlar marketler denetlendi: 24 işletmeye 3,5 milyon lira ceza kesildi

Siirt’te pastaneler fırınlar marketler denetlendi: 24 işletmeye 3,5 milyon lira ceza kesildi

12:519/10/2025, Perşembe
IHA
Siirt’te 9 ayda bin 968 gıda denetimi gerçekleştirildi, 24 işletmeye toplam 3 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekiplerince halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla alışveriş merkezleri, özel ve kamu işletmeleri, fırınlar, lokantalar ile KYK yurtlarının yemekhaneleri denetlendi.

Gıdaların muhafaza şartları, son kullanma tarihleri ve hijyen kuralları detaylı şekilde incelendi.

Gıda kontrol görevlilerince tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırılıkların devam ettiği 24 işletmeye toplam 3 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, özellikle eğitim-öğretim dönemi boyunca okul ve yurt yemekhanelerine yönelik planlı denetimlerin kesintisiz süreceğini belirtti.

