Ankara'da uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal gıda imha edildi

11:238/10/2025, Çarşamba
DHA
Ankara'da gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde, uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi, 3 işletme hakkında idari işlem uygulanarak haklarında yasal süreç başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlisi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gıda güvenliği denetimi yapıldı.

 Gıda güvenliğini tehdit eden, hijyen kurallarına aykırı ve mevzuata uygun olmayan üretim faaliyetlerine karşı kapsamlı kontroller yapıldı.



Denetimler sonucunda 3 farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi, işletmeler hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatıldı.





