Şanlıurfa'da HDP adayları Saadet Partisi lehine çekildi - Şanlıurfa'da Saadet HDP ittifakı Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek Terör örgütü ile arasına net bir çizgi çekemeyen HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'ni destekleme kararı aldı. Şanlıurfa Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkan Adayları, Saadet Partisi adaylarını lehine adaylıktan çekildi. Bu sonuçla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı "Teröristlerle ittifak yapıyorlar" sözleri bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Haber Merkezi 25 Şubat 2019, 14:39 Son Güncelleme: 25 Şubat 2019, 15:35 AA