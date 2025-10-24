Yeni Şafak
Şanlıurfa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

18:4924/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
AA
Polis, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan kamyonet sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan kamyonet sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Yusuf Karakayalı hayatını kaybetti. Cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.K. yönetimindeki 46 PA 209 plakalı kamyonet, Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda Muhammet Yusuf Karakayalı idaresindeki 63 AHA 323 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Karakayalı'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan kamyonet sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.


