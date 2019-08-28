Gündem Şanlıurfada mısır atağı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da mısır atağı

Şanlıurfa, son yıllarda mısır üretiminde ciddi bir ilerleme kaydetti. Kentte 2004 yılında 72 bin 37 ton olan mısır üretimi, 2017 yılında 750 bin tona, 2018 yılındaysa yaklaşık 1 milyon 450 bin tona ulaştı. Ekim alanlarıyla üretim miktarı da artan mısırda Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'si Şanlıurfa'dan karşılanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlanıyor. Kentte 2004 yılında 72 bin 37 ton olan mısır üretimi, 2017 yılında 750 bin tona, 2018 yılındaysa yaklaşık 1 milyon 450 bin tona ulaştı. Ekim alanlarıyla üretim miktarı da artan mısırda Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'si Şanlıurfa'dan karşılanıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen yaptığı açıklamada, mısırın Şanlıurfa için önemli bir tarımsal üretim olduğunu, buğday ve arpa gibi tahıl hasadı sonrası mısır ekiminin yapıldığını belirtti. Geçen yıl ikinci ürün olarak yaklaşık 130 bin dekarlık alanda mısır ekiminin yapıldığı bilgisini paylaşan Öztürkmen, bu ekimlerden 1 milyon 450 bin ton üretim elde edildiğini söyledi.

GÜBRE FİYATLARI MISIRA YÖNELTTİ

Diğer bitkilere oranla daha dayanıklı olmasından dolayı çiftçilerin mısır ekimini tercih ettiğini anlatan Öztürkmen, "Pamuk bitkisinde çok fazla ilaç kullanılması ve gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçi mısıra yöneldi. Geçen yıl mısır ekilen kısım 130 bin dekardı, biz bu yılın 200 bin dekar civarında mısır alanı olacağını düşünüyoruz. Bunun en büyük sebebi de çiftçilerimiz, pamukta iklim koşulları ve ıslaklıktan dolayı sorun yaşadılar. Pamuğun ekim dönemi çok yağışlı geçti, zarar gören yerler oldu. Dolayısıyla çiftçi o alanlara pamuk ekmeyip mısıra sakladı" değerlendirmesinde bulundu.

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Bilinçsiz tarım zarar veriyor

Ali Rıza Öztürkmen
  • Öztürkmen, çiftçilerin ürünleri ekmeden önce mutlaka toprak analizi yaptırmaları gerektiğini anlatarak, bu sayede toprağa verilecek ilaç ve gübre miktarının dozunun ayarlanabileceğini vurguladı. Çiftçinin toprak analizi sayesinde gereksiz yere ilaç kullanmayacağını ve bu sayede girdi maliyetlerini düşürebileceğinin altını çizen Öztürkmen, "Toprak analizi yaptığımız taktirde toprağa yeterli olan besin maddesini veririz" şeklinde konuştu.

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