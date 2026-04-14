Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 16 kişi yaralandı

"Failin herhangi bir suç kaydı yok. Olayı kapsamlı olarak inceliyoruz. Başsavcılığımız adli yönüyle, biz de idari soruşturma mekanizmasını işleterek en hızlı şekilde olayı aydınlatacağız. Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Okulumuz, yapılan risk değerlendirmesine göre riskli düzeyde bulunmamıştır. Her yıl eğitim döneminin başında İçişleri ve Milli Eğitim talimatları kapsamında ilimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında yapılan toplantılarda okulumuz riskli kapsamda olmadığı için sabit polis bulunmayan bir okuldur. Şimdiye kadar bariz bir hadisenin yaşandığı bir okul değildir. Okul, 743 öğrencisi olan başarılı bir lisemizdir. Münferit bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Olayı geniş kapsamlı olarak araştırıyoruz, en hızlı şekilde kamuoyunu bilgilendireceğiz."