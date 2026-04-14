Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Saldırgan kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Bütün yönleriyle olay araştırılıyor" dedi. Öte yandan, saldırganın okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı öğrenildi.
Şanlıurfa'daki olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, av tüfeğiyle okula girip rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli, ekiplerin uyarısına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Vali Şıldak'dan açıklama: Saldırgan kendi canına kıydı
Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:
- "(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."
"Saldırgan, pompalı tüfekle koridorda rastgele ateş açtı"
Vali Şıldak, saldırının yaşandığı okulda da incelemelerde bulundu. Şıldak, buradaki açıklamasında ise saldırganın pompalı tüfekle koridorda rastgele ateş açtığını ifade etti.
Şıldak, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, yaralı 2 öğretmen ve 3 öğrencinin Şanlıurfa'ya sevk edildiğini dile getirdi.
"Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil"
Saldırının kapsamlı şekilde incelendiğini bildiren Şıldak, şunları kaydetti:
- "Failin herhangi bir suç kaydı yok. Olayı kapsamlı olarak inceliyoruz. Başsavcılığımız adli yönüyle, biz de idari soruşturma mekanizmasını işleterek en hızlı şekilde olayı aydınlatacağız. Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Okulumuz, yapılan risk değerlendirmesine göre riskli düzeyde bulunmamıştır. Her yıl eğitim döneminin başında İçişleri ve Milli Eğitim talimatları kapsamında ilimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında yapılan toplantılarda okulumuz riskli kapsamda olmadığı için sabit polis bulunmayan bir okuldur. Şimdiye kadar bariz bir hadisenin yaşandığı bir okul değildir. Okul, 743 öğrencisi olan başarılı bir lisemizdir. Münferit bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Olayı geniş kapsamlı olarak araştırıyoruz, en hızlı şekilde kamuoyunu bilgilendireceğiz."
Saldırgan Ö.K.'nın cenazesi okuldan alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığından Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Daha önce tehdit mesajı atmış
Olay anını anlattılar
Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan S., teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.