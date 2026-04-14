Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 16 kişi yaralandı

10:32 14/04/2026, Salı
G: 14/04/2026, Salı
Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Saldırgan kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Bütün yönleriyle olay araştırılıyor" dedi. Öte yandan, saldırganın okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı öğrenildi.

Şanlıurfa'daki olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, av tüfeğiyle okula girip rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişinin yaralı olduğu öğrenilirken, saldırgan ise okulun içerisine gizlendi.

Şüpheli, ekiplerin uyarısına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Gündem / Şanlıurfa
14 Nisan, Salı

Vali Şıldak'dan açıklama: Saldırgan kendi canına kıydı

Saldırıyla ilgili konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan
Şıldak, "16 yaralımız var. Okulumuzun eski bir öğrenci saldırgan, 2007 doğumlu. Saldırgan kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Bütün yönleriyle olay araştırılıyor." dedi.

Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:

  • "(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."

"Saldırgan, pompalı tüfekle koridorda rastgele ateş açtı"

Vali Şıldak, saldırının yaşandığı okulda da incelemelerde bulundu. Şıldak, buradaki açıklamasında ise saldırganın pompalı tüfekle koridorda rastgele ateş açtığını ifade etti.

Şıldak, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, yaralı 2 öğretmen ve 3 öğrencinin Şanlıurfa'ya sevk edildiğini dile getirdi.

"Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil"

Saldırının kapsamlı şekilde incelendiğini bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

  • "Failin herhangi bir suç kaydı yok. Olayı kapsamlı olarak inceliyoruz. Başsavcılığımız adli yönüyle, biz de idari soruşturma mekanizmasını işleterek en hızlı şekilde olayı aydınlatacağız. Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Okulumuz, yapılan risk değerlendirmesine göre riskli düzeyde bulunmamıştır. Her yıl eğitim döneminin başında İçişleri ve Milli Eğitim talimatları kapsamında ilimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında yapılan toplantılarda okulumuz riskli kapsamda olmadığı için sabit polis bulunmayan bir okuldur. Şimdiye kadar bariz bir hadisenin yaşandığı bir okul değildir. Okul, 743 öğrencisi olan başarılı bir lisemizdir. Münferit bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Olayı geniş kapsamlı olarak araştırıyoruz, en hızlı şekilde kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Saldırgan Ö.K.'nın cenazesi okuldan alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Açıklamada
, "Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
ifadelerine yer verildi.

Daha önce tehdit mesajı atmış

Öte yandan, daha önce okulun öğrencisi olan ve 1 yıl eğitim aldıktan sonra açık öğretim lisesinde eğitimine devam eden Ö.K.'nin okulun sanal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirtildi. Saldırganın mesajında,
"Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak"
yazdığı görüldü.

Olay anını anlattılar

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan S., teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Ömer Furkan S.
, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı." dedi.
Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu ise,
"17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı"
ifadelerini kullandı.
Gündem / Şanlıurfa
14 Nisan, Salı

