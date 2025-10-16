Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

16:4316/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 771 silah parçası, 6 tabanca, 4 tüfek, 3 patlayıcı madde olduğu değerlendirilen obje, 11 namlu, çeşitli çaplarda 711 mermi ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




#operasyon
#silah
#silah kaçakçılığı
#Şanlıurfa
#tabanca
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 17 Ekim 2025 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il cuma namaz vakitleri