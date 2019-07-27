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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 3 kardeş ile baba sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'da vurulan 3 kardeş öldü

Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 68 yaşındaki Mehmet Güven ile oğulları 32 yaşındaki İbrahim Halil, 35 yaşındaki Murat, 38 yaşındaki Ramazan Güven vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 kardeş yaşamını yitirirken, babanın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kardeş
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kardeş

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli olan iki grup sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar ve tabancadan çıkan mermiler Mehmet Güven ile oğullları İbrahim Halil, Murat, Ramazan'a isabet etti.

4 yaralı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KARDEŞ ÖLDÜ

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven kardeşler hayatını kaybetti. Yaralı baba Mehmet Güven’in tedavisi ise devam ediyor. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 3 kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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