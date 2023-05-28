Şanlıurfa'daki AK Parti seçmenini hedef alan muhalefet yandaşından skandal sözler: Baştan aşağı bombalasam içim ancak soğur

"Şanlıurfa kadar şerefsiz, cahil, puşt bir memleket yoktur. Askerliğimi orada yapmıştım ve Şanlıurfa halkının ne kadar geri zekalı olduğunu o yıllarda görmüştüm. "Tayyip bizim son peygamberimiz" diyorlardı. Bu kulaklar bunu işitmişti. Ayrıca 12 Eylül referandumunda jandarma olarak bölgede köyleri geziyorduk ve aynı bugünkü gibi oy kullanılıyordu. O günden bugüne bir şey değişmemiş. Şanlıurfa'yı baştan aşağı bombalasam içim ancak soğur."