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Şanlıurfa'daki AK Parti seçmenini hedef alan muhalefet yandaşından skandal sözler: Baştan aşağı bombalasam içim ancak soğur

Muhalefet yandaşları, 14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışını önde tamamladığı illerdeki vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Kemal Eren Berk isimli provokatör, Şanlıurfa'yı bombalamak istediğini söyleyerek skandal bir paylaşıma imza attı. Şanlıurfa halkına 'geri zekalı' diyerek hakaret eden provokatör, "Şanlıurfa'yı baştan aşağı bombalasam içim ancak soğur." ifadesini kullandı.

17:32 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Eren Berk isimli provokatör, Şanlıurfa'yı bombalamak istediğini söyleyerek skandal bir paylaşıma imza attı.

Kemal Eren Berk isimli provokatör, Şanlıurfa'yı bombalamak istediğini söyleyerek skandal bir paylaşıma imza attı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle son buldu.


AK Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor
AK Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. 14 Mayıs seçimleri için halkın nabzını tutan bir YouTube kanalında skandal bir olay yaşanmıştı. Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, ağır hakeretler ederek gündeme düştü. Küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu'nun seçmeni büyük destek verirken bu seviyesizce hareket meşrulaştırılıyor. Şahısla fotoğraf çekilenler, seçimlerin ikinci turunda görsellerini büyük bir gururla paylaşmaya devam ediyor.


Sandıklarda oy sayım işlemleri başlarken CHP yandaşları, 14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışını önde tamamladığı illerdeki vatandaşları hedef almaya devam ediyor.

Sosyal medya provokatörü AK Parti seçmenini hedef aldı: Şanlıurfa'yı bombalasam içim ancak soğur

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenini hedef alan bir sosyal medya kullanıcısı, skandal ifadelere yer verdi. Kemal Eren Berk, isimli provokatör, Şanlıurfa'yı bombalamak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa kadar şerefsiz, cahil, puşt bir memleket yoktur. Askerliğimi orada yapmıştım ve Şanlıurfa halkının ne kadar geri zekalı olduğunu o yıllarda görmüştüm. "Tayyip bizim son peygamberimiz" diyorlardı. Bu kulaklar bunu işitmişti. Ayrıca 12 Eylül referandumunda jandarma olarak bölgede köyleri geziyorduk ve aynı bugünkü gibi oy kullanılıyordu. O günden bugüne bir şey değişmemiş. Şanlıurfa'yı baştan aşağı bombalasam içim ancak soğur."

Kemal Eren Berk, skandal ifadelerini yer aldığı paylaşımını gelen tepkiler üzerine kaldırdı.


CHP seçmenlerinden sokak röportajında skandal sözler: Depremzedelere 'koyun' benzetmesi yapıp AK Partili olmanın bir hastalık olduğunu savundular
CHP seçmenlerinden sokak röportajında skandal sözler: Depremzedelere 'koyun' benzetmesi yapıp AK Partili olmanın bir hastalık olduğunu savundular

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılan bir sokak röportajında, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söyleyen gençler, depremzedelere ilişkin skandal sözler sarf etti. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 'koyun ve cahil' benzetmesi yapan CHP seçmenleri, "AK Parti'yi desteklemenin bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Koyunlaşmanın böylesi, celladına aşık bir millet" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmelerinin dahi yapıldığı skandal röportajda, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği ve sözde Kürdistan devletinin başına geçmesinin bir sakıncası olmayacağını belirtildi.

Seçim öncesi kirli provokasyon: AK Parti seçmenini hedef alan muhalefet yandaşı hekimler hastalara oy kullanamasınlar diye yatış verdiklerini itiraf etti
Seçim öncesi kirli provokasyon: AK Parti seçmenini hedef alan muhalefet yandaşı hekimler hastalara oy kullanamasınlar diye yatış verdiklerini itiraf etti

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala her fırsatta süreci provoke etmeye çalışan muhalefet yandaşları yeni bir skandala imza attı. Sosyal medya platformu Facebook'ta sağlık çalışanlarının yer aldığı grupta bazı hekimler, AK Parti seçmen kitlesini hedef alan paylaşımlar yaptı. Söz konusu grupta yapılan paylaşımlarda "Hastalara yatış verelim, oy kullanamasınlar. 65 yaş üstü çok tehlikeli bunları yoğun bakıma yatıralım. Herkes kendi hastanesinde belli kişilere bunu yapsa kârdayız" şeklinde konuşmaların yapıldığı ortaya çıktı. Doktor olduğu öğrenilen bir kullanıcı, zafer işareti eklediği paylaşımında "65 yaş üstü 5 hastaya hafta sonu için yatış verdim. Ben daha ne yapayım bu bahar gelsin diye." ifadelerine yer verdi.


#Şanlıurfa
#AK Parti
#Kemal Eren Berk
30 dakika önce
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