Şanlıurfa'daki AK Parti seçmenini hedef alan muhalefet yandaşından skandal sözler: Baştan aşağı bombalasam içim ancak soğur

Kemal Eren Berk isimli provokatör, Şanlıurfa'yı bombalamak istediğini söyleyerek skandal bir paylaşıma imza attı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle son buldu.
Sandıklarda oy sayım işlemleri başlarken CHP yandaşları, 14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışını önde tamamladığı illerdeki vatandaşları hedef almaya devam ediyor.
Sosyal medya provokatörü AK Parti seçmenini hedef aldı: Şanlıurfa'yı bombalasam içim ancak soğur
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenini hedef alan bir sosyal medya kullanıcısı, skandal ifadelere yer verdi. Kemal Eren Berk, isimli provokatör, Şanlıurfa'yı bombalamak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Kemal Eren Berk, skandal ifadelerini yer aldığı paylaşımını gelen tepkiler üzerine kaldırdı.