Şantiye atıkları alev aldı: Korku dolu anlara neden oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden 5 katlı binanın bahçesinde bulunan inşaat atıklarının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Mahallesi 331. Sokak’ta yapımı devam eden 5 katlı binanın bahçesindeki inşaat atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O sırada inşaatta bulunan işçiler kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulunarak söndürmeye çalıştı.
İşçilerin çabalarına rağmen yangının söndürülememesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olay yerinden yükselen dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü.