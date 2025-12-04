Şantiye atıkları alev aldı: Korku dolu anlara neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Mahallesi 331. Sokak’ta yapımı devam eden 5 katlı binanın bahçesindeki inşaat atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O sırada inşaatta bulunan işçiler kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulunarak söndürmeye çalıştı.