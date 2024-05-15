Sapkın inançla soykırım yapılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sonuç bildirgesini açıklamasıyla birlikte son buldu. İki gün süren ve 54 ülkeden yaklaşık 130 dini idare bakanı, başkan, baş müftü ve temsilcinin katıldığı zirvede dünyanın farklı ülkelerinden gelen ilim adamları, 4 oturumda Gazze’den İslam karşıtlığına kadar birçok konuyu ele aldı. Yapılan müzakerelerin dünya kamuoyuyla paylaşılmasının faydalı olacağına vurgu yapan Erbaş, zirvenin hayırlara vesile olmasını diledi. Yapılan müzakereler neticesinde Gazze’de yaşanan savaşın son bulması için acil seferberlik ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Bildiride Gazze ile ilgili

şu başlıklar öne çıktı:

İNİSİYATİFLER ALINMALI

* Müslümanların daha güçlü inisiyatifler alarak küresel sorunların çözümünde öncü olma ve İslam’ın hayat veren evrensel mesajlarını çağın idrakine sunma sorumluluğu, acil ve ötelenemez bir ihtiyaç olarak daha da belirginleşmiştir.

KUDÜS MÜSLÜMANLARINDIR

* Filistin coğrafyasında 75 yıldır sapkın bir inanç ve kirli bir siyasetle gerçekleştirilen insanlık dışı siyonist politikalar ve uygulanan soykırım, tüm dünyayı bir felakete sürüklemektedir. Emperyalistlerin desteğini arkasına alarak Gazze’de binlerce masum insanı acımasızca katleden terör şebekesi İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılara derhal son vermelidir. Topraklarının işgal ve istila edilmesine karşı kahramanca direnen Filistin halkının verdiği mücadele, din, ahlak ve uluslararası hukuk açısından meşru ve onurlu bir mücadeledir. Bu asil mücadeleyi her bakımdan desteklemek ve yaşanan soykırımı durdurmak için maddi-manevi mücadele etmek, her Müslüman için iman ve kulluk sorumluluğudur. Açıkça bilinmelidir ki Kudüs Müslümanlarındır, Filistin ve Gazze Müslüman yurdudur ve kıyamete

kadar da öyle kalacaktır.

KÜRESEL VİCDAN GALİP GELECEK

* Tüm engellemelere rağmen dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen Filistin’e destek yürüyüşleri, küresel maşerî vicdanın zulme ve soykırıma galip geleceğini müjdelemektedir. Hukuku, ahlakı, insan onurunu hiçe sayan ve birlikte yaşama imkânını yok etmeye çalışan siyonist tehdidin bertaraf edilmesi için söz konusu duyarlılığı artırma yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi elzemdir.

YRILIĞA DÜŞMEMELİYİZ

* Küresel emperyalizme hizmet eden bu tür anlayışların bertaraf edilebilmesi için ümmet bilincinin pekiştirilmesi, her alanda ortak akıl, yaklaşım, söylem ve irade geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Müslümanlar, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlara karşı daha dikkatli olmalı; İslam’ın hak, hakikat, rahmet ve merhamet ilkeleri, medeniyetimizin ilim, hikmet, ahlak, hukuk mefkûresi yeni nesillere iyi anlatılmalı ve öğretilmelidir.

TERÖRLE ORTAK MÜCADELE

* İslam coğrafyasında, fitne, tefrika ve anarşi unsuru olan ve farklı isimlerle ortaya çıkan terör örgütleri, İslami kavramları ve insani değerleri istismar etmektedir. Söz ve eylemleri ile sürekli Müslümanları hedef alan ve İslam’ın aydınlık yüzünü karalamaya çalışan bu terör örgütleri yeryüzündeki bütün Müslüman varlığı için küresel bir tehdit ve musibettir. Söz konusu anlayış ve gruplara karşı bütün Müslümanların bilinçli ve özverili biçimde ve işbirliğiyle mücadeleye devam etmeleri önemlidir.

Sesimizi yükseltelim

Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi’nde bir araya gelen alimler, Yeni Şafak’a konuştu. Alimler, Filistin’in özgürlüğü için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

FİLİSTİN'LE ORTAK ACILARA SAHİBİZ

Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanı Mohamed Shabibah: “Bütün yaralarına rağmen yaşamaya çalışan Yemen’den Gazzeli kardeş-lerimiz için geldik. Filistin’de kutsallarımız çiğneniyor, Gazze tamamen yok ediliyor. Bu nasıl bir sessizlik? Gazze’ye sahip çıkacaksak hedefimiz davamız bir olmalı, eğer biz ayrışırsak kardeşlerimizin hakkını savunamayız. Biz hep çatıştığımız için birlik olamadığımız için Filistin’e sahip çıkamıyoruz.”

Mohamed Shabibah

ACİLEN SON VERİLMELİ

Malezya Din İşleri Bakanı Dato Setia Mohd Naim: “Gazze’de yaşananlar bölgesel kriz olmaktan çıktı. Bu mesele sadece Müslü-manları değil bütün insanları etkileyen bir felakete dönüştü. Bu felaket, milyonlarca kişinin hayatına mal olmadan acilen son verilmelidir.”

Dato Setia Mohd Naim

ÇOCUK VE KADINLARIN HAKLARI NE OLACAK

Cezayir Din İşleri ve Evkaf Bakanı Youcef Belmahdı: “Gazze’de aylardır katledilen çocukların, kadınların hakları ne olacak? Gazze’de yaşananlar batı halklarına da liderlerinin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösterdi. Dünyada topyekün bir uyanış söz konusu. Biz de Gazze için her yerde sesimizi yükseltmeliyiz.”











