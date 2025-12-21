Saran’dan saç ve kan örneği alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Saran’ın, “uyuşturucu madde kullanmak”, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla ifadesi alındı.

2,5 SAAT İFADE VERDİ

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, Fenerbahçe Basketbol Takımı'yla birlikte bulunduğu İtalya’nın Milano kentinden önceki gece saatlerinde İstanbul’a döndü. Dün sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’na giden Saran, yaklaşık 2-2,5 saat ifade verdi. İfade işlemleri sırasında Saran’a Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin de eşlik ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Saran’ın evinde arama yapıldığı da öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Saran, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Alınan örneklerin ardından Saran mahkemeye sevk edilen Saran yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamayı Eyüpspor-Fenerbahçe maçının sonrasında yaptı. Saran “Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok” dedi. Öte yandan soruşturmanın odağındaki isim Ela Rümeysa Cebeci'nin de savcılıkta ek ifadesi alındı.

Filmden esinlenip espri yaptık!

Gözaltına alınan Sadettin Saran’ın soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci’ye mesaj atarak “Sende var mı ondan? Olma ihtimali yüzde 70." diye sorduğu, Cebeci'nin de, “Ben Escobar mıyım, nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yolla bir kaç dal takılalım" cevabını verdiği iddia edilmişti. Saran’a ifadesinde bu mesajlar soruldu. Saran ise "Mesaj içerikleri doğrudur. Mesaj içerikleri daha önce izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz" cevabını verdi.

SAKİNLEŞTİRİCİ KULLANMIŞTIM!

Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen “İyi misin?, Çok içtik?" şeklindeki mesajları soruldu. Saran cevaben, “Çok içtik, şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ondan bahsediyorum. Ela da Vozol sigara içti. Ela'nın 'Kafam hala güzel, o nasıl bir şeydi' şeklindeki mesajı bu şarabın tamamını içmesinden kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

Yine Cebeci ile arasında geçen, “Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal halde", “Öyle yok bende", “E hani ekmiştin" şeklindeki mesajları sorulması üzerine Saran cevaben, “Yukarıdaki savunmam ile aynıdır. Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde, tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları hatırladığım kadarıyla kullandım. Bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

3 İSME YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun kuzeni Fatih Garipoğlu, iş insanı Gökmen Kadir Şeynova ve ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Şeynova’nın Beşiktaş’taki ikameti ile Garipoğlu’nun Sarıyer’deki adresinde arama yapıldığı belirtildi.











