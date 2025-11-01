Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak

"Genelde Türkiye'de gece müzeciliği sezonu nisan ayında başlar. Biz de bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz. Nisan ayından itibaren Sardes, gece gezilebilen, ışıklandırmasıyla büyüleyen bir antik şehir olacak. Ayrıca çok keyifli etkinliklere de ev sahipliği yapacak."