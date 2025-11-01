Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: İstanbul'da yeni bir Fetret'e razı değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 'nin açılış töreninde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Sizlerin şahsında, İstanbul’daki on altı milyon vatandaşımın her birine, şehri İstanbul’un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.





Huzuruyla, enerjisiyle bizleri güçlendiren siz değerli kardeşlerime, bilhassa da genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Programımıza teşrif eden, gurur ve sevincimize ortak olan misafirlerimize de “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” diyorum.









"Sabotajlara rağmen İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz"





Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz.









Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız.





Çevre Bakanlığımızı, TOKİ’mizi, yüklenici firmamızı; işçisinden mimarına, mühendisinden yöneticisine kadar bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şehrimize imzamızı attığımız bu eserin, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.





Daha nice eserleri, nice hizmetleri İstanbul’umuzla birlikte 81 vilayetimizin tamamıyla buluşturmayı Mevla bizlere inşallah nasip eylesin.





Çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. Tıpkı insanlar gibi, şehirlerin de bir ruhu vardır. Tabiatıyla, mimarî dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihî kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız.





Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi; Bağdat’tan Kahire’ye, Üsküp’ten Bursa’ya, Semerkant ve Buhara’dan Beyrut’a, medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz.





Geçmiş ve gelecek, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz: Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir.





Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama aslolan insandır, insan.









İnsan, yaşadığı yere bir değer katıyor. En azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa, şehrini mamur ediyor demektir.





Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa, o kişi şehrine ihanet ediyor demektir.





İşte bu yüzden ecdadımız, asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir.





"Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz"





Yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul’u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz.





Bu konuda asla siyasî ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Seksen altı milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz.





Özellikle İstanbul’umuzu; iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul, bizim göz bebeğimizdir.





Gençler, şunu herkes bilsin ki; bu aziz şehrin bir fetret devrini daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir.





"Yüzyılın Konut Projesinin tanıtımını yaptık"





İmkânlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken, biz İstanbul için, sizler için, seksen altı milyonun tamamı için koşturuyoruz.





Güvenli ve konforlu yeni yapılarla; millet bahçelerimiz, kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul’un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz; hemen her hafta yeni bir yatırımın, bir proje ve eserin müjdesini veriyoruz.









Geçtiğimiz hafta halkımızda büyük heyecan uyandıran Yüzyılın Konut Projesinin tanıtımını yaptık. Ülkemiz genelinde tam 500 bin konut inşa edeceğiz. Bunlardan 100 bin tanesi İstanbul’umuzda yapılacak. Seksen bir ilimizin her birine, depreme karşı dirençli, modern ve konforlu toplam 500 bin konut kazandıracağız.





15 bin kiralık konut





Yetmez! İstanbul’da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul’da kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.





Şunu da ifade etmek isterim: Biliyorsunuz, geçen hafta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Allah’a hamdolsun, herhangi bir can kaybımız olmadı. Ancak bu deprem, bize afetlere hazırlık meselesinin aciliyetini bir kez daha hatırlattı.





Kentsel dönüşüm konusunun asla ihmale gelmeyeceğini orada bir kez daha gördük. Devlet, belediye ve vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek zorundayız. Aksi takdirde, sırf tedbirsizlik yüzünden yüreklerimize yeni ateşler düşmesine engel olamayız.





"Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz"





Birimiz sahadaki gelişmeleri takip ediyor, süreci bugünlere başarıyla getirdik. Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız. Tahriklere karşı galeyana gelmedik.





Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.







