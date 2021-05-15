Sarıyer'de İETT otobüsü alev topuna dönüp kül oldu

Hayat

İnsan yazdıklarının okuyucusu olabiliyor

Epeydir beni bu denli mutlu eden bir kargoyu elime almamıştım. Kargo paketinin içinden bir kitabımı çıkardım ve o an uzun uzun baktım. İnsan, yazdıklarının da okuyucusu olabiliyor bazen diye düşünmüştüm.