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Gündem Sarıyerde İETT otobüsü alev topuna dönüp kül oldu
İSTANBUL

Sarıyer'de İETT otobüsü alev topuna dönüp kül oldu

Sarıyer'de içinde yolcu olmadığı öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı. Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Sarıyerde İETT otobüsü alev topuna dönüp kül oldu
Otobüs alev alev yandı.

Yangın, Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında saat 06.00 sıralarında, park halindeki 34 DZ 23 91 plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüste çıktı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otobüsü kısa sürede alevler tamamen sardı.

Otobüs küle döndü.
DHA
Otobüs küle döndü.
  • Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadığı açıklandı.
DHA
Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadığı açıklandı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından polis ekipleri yanan otobüs üzerinde ve garajda olay yeri incelemelerinde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
DHA
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

ALEV ALEV YANDI

Otobüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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