Savunma Bakanlığı’ndan Yunanistan’a bayrak uyarısı: O eller kırılır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi. MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.” MSB’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yayınlanan mesajı Türk bayrağı görseliyle paylaşıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı da Selanik’te gerçekleşen provokasyonla ilgili önceki gün “Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır” açıklamasıyla sert tepki göstermişti. Açıklamanın ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Selanik’te Türk bayrağının yakılmasını kınayan bir mesaj yayınlamak zorunda kalmıştı.

OYNAT 00:00 Yunanların Ayasofya hazımsızlığı: Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya'nın Camii olmasının ardında açıklama yaptı. Yunan ve Hristiyanların hazımsızlığını dile getiren Miçotakis, ''Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir. Biz, Rum Ortodoks Hristiyanlar için, Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor'' dedi.

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