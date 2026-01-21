SDG’nin işlevi bitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nı desteklediklerini belirtti.

Ankara’da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Fidan, “Şu anda Özbekistan’la ticari ilişkilerimiz fevkalade iyi” ifadelerini kullandı.

DESTEKLİYORUZ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 18 Ocak’ta ilan edilen Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın ardından Suriye’deki durumu nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Fidan, “Biz 10 Mart Mutabakatı’nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı’nı da destekliyoruz. Suriye’deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak’ta tarafların ulaşmış olduğu ve Ahmed Şara’nın da deklare ettiği bu mutabakatın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

BİRLİK İÇİN ŞART

Şara’nın ortaya koyduğu kararnamenin hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende ve daha ait hissetmesi açısından önemini vurgulayan Fidan, “Arkasından ortaya konan 18 Ocak Mutabakatı’nın bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesinin ben Suriye’nin birliği, bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum” diye konuştu.

KARAR ERDOĞAN'IN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet edilmesiyle ilgili Fidan, “Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler” dedi.





Barrack ve Rubio ile Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, dün yoğun bir görüşme trafiğine imza attı. Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da kabul etti. Görüşmeye dair Fidan, “(Barrack) Her iki tarafla da görüştü Bunlarla ilgili görüş teatisinde bulunduk. Türkiye’nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları takdirle açıkçası karşılıyorlar. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD’nin Barış Kurulu girişimi ele alındı. Öte yandan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



