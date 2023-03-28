Seçim görevlisi olma şartları belli oldu

Sandık görevlisi başvuru süreci yayınlandı.
YSK, seçime sayılı günler kala sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartlarını kamuoyuyla paylaştı.
Sandık görevlisi olma şartları
Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
- Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
Başvuru süreci
İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.
İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.
Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.