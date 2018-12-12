Seçim zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifakta son noktayı koyacak görüşmesi öncesi partisinin yetkili kurulları ile istişare yaptı.

Erdoğan dün önce Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) ardından da Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) topladı. 31 Mart seçim hazırlıklarının görüşüldüğü her iki toplantıda Erdoğan, MHP ile yapılacak ittifak görüşmeleri hakkında kurul üyelerinin son kez görüşlerini aldı.

Cumhur İttifakı çalışmalarını kapsamında AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz ittifak çalışmalarında gerek telefonla gerekse yüz yüze yaptıkları görüşmelerle liderlerini sürekli bilgilendirdi. Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılacak görüşme ile AK Parti'nin Osmaniye, Mersin, Adana, Aydın, Muğla ve Manisa’dan hangilerinde jest yapacağı da belirlenecek. Yine ikili görüşmede bu şehirlerin yanı sıra ilçelerdeki dengelerin de netleştirilmesi bekleniyor.

ADAYA GÖRE ÇALIŞMA

Parti kampanyasının da ele alındığı toplantılarda AK Parti, sahada kendi programını uygulayacak. Cumhur İttifakı'nın adayının yüksek oy alması için de çalışmalarını ona göre planlayacak. Toplantıda, seçim kampanyasında programları teşkilatın yapacağı ve belediye başkan adaylarının ve milletvekillerinin o programlara uymaları gerektiği üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu seçimlerde AK Parti’nin çevreci bir seçim kampanyası yapacaklarını açıklamasının ayrıntıları da görüşüldü.

İLÇELERİN YARISI TAMAM

Yine aynı şekilde sosyal medyadan yürütülecek kampanyanın ayrıntıları ele alındı. Öte yandan Erdoğan’a önceki gün ilçe ve belde belediye başkan adaylarıyla ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aday tespitinde belde ve ilçe belediyelerinin yüzde 50’sinin tamamlandığı öğrenildi. Kalan bölümü için ise anket çalışmalarının yanı sıra teşkilatın görüşleri alınmaya devam ediyor.

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SIRAYLA AÇIKLANACAK

AK Parti’nin, belirlenen belde ve ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ankara adayını açıklayan AK Parti’nin İstanbul adayını ise bütçe görüşmelerinin ardından bu ayın sonunda açıklaması planlanıyor.