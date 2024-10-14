Sefaköy metrobüs durağında yangın paniği

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi toplu ulaşımın bel kemiği olan raylı sistem hatlarında son dönemlerde giderilemeyen yürüyen merdiven ve asansör arızaları, ulaşımın önemli bir parçası olan toplu taşıma sistemlerinde ciddi sorunlara yol açıyor. Metro duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansörlerin sık sık arızalanması, özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu aileler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşı mağdur ediyor.