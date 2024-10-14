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Sefaköy metrobüs durağında yangın paniği

Sefaköy metrobüs durağında yangın paniği

15:0614/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
IHA
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Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.
Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında bulunan bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'daki olay sabah saatlerinde Sefaköy Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durağa yanaşan bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çekici ile çekildi.

#İstanbul
#Sefaköy
#Metrobüs

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