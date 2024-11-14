Şeffaflıktan 'DEM' vuranlardan milyonluk harcama

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yapılan terör soruşturması ve hapis cezasını içeren mahkeme kararı neticesinde görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine 4 Kasım'da görevlendirilme yapıldı.





Ahmet Türk, o tarihten bu yana her konuşmasında haksızlığa uğradığını iddia etti.





Yaşanan yeni gelişmede, Ahmet Türk ve Devrim Demir döneminde, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan harcamaların ortaya çıkması çok konuşuldu.





7 ayda 4 milyon 505 bin TL harcama yapıldığı öğrenildi





Ulaşılan bilgilerde, 1 Nisan 2024 ile 4 Kasım 2024 tarihleri arasında, DEM Partili Ahmet Türk ve Devrim Demir’in yönetiminde, temsil ve ağırlama adı altında toplam 4 milyon 505 bin TL harcandı.





Bu tutarın, aylık ortalama 650 bin TL ve günlük yaklaşık 30 bin TL’lik harcamaya denk gelmesi ise dudak uçuklattı.





Söz konusu sonuç da her gün yemek ve çay için servet harcandığına işaret ediyor.





Görev yaptığı süre zarfında her konuşmasında "Belediyede para olmadığı, belediye kasasının boş olduğu" ve “kayyum döneminde usulsüzlükler yapıldığı” söylemini dilinden düşürmeyen Ahmet Türk ve Devrim Demir’in 7 aylık süre zarfında temsil ve ağırlamaya harcadıklarının yüksek çıkması tepkileri de beraberinde getirdi.





Her konuşmasında 'şeffaf yönetim' vurgusu yapıyordu





Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir, hemen her konuşmasında “şeffaf yönetim” anlayışının altını çizdi.





Ahmet Türk ve Devrim Demir döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan bu harcamaların, belediye bütçesini nasıl etkilediği ve bu harcamaların hangi kalemlere yapıldığı kamuoyunda şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı ulaşılan bilgiler ile ortaya çıktı.





Öte yandan, Belediyede para yok diyerek, MARSU’ya ait elektrik faturalarını ödemeyip Mardinlileri susuz bırakan ve şehirde uzun süre kaos çıkarmak isteyen Türk ve Demir döneminde daha ne tür usulsüzlükler yapıldığı ise merak konusu.











