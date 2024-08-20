Şehirler Filistin afişleriyle donatıldı: Açılan etikete yüz binden fazla destek geldi

YediHilal Derneği, Filistin'i gündem edinmeye devam ediyor. Derneğin ülke genelindeki şubeleri, şehirlerinin dört bir yanını Filistin'i anlatan ve hatırlatan afişlerle donattı.
Boykot çağrısı yapıldı
Asılan afişlerle vatandaşlara boykot hatırlatıldı. Afişlerde "Boykota devam!", "Çocuklarına Gazze'yi anlat!", "Hamas'a selam direnişe devam!" gibi sloganlar yer aldı.
Etiket çalışmasına 100 bin destek
YediHilal'in afişleme çalışmasının nihayeti olarak sosyal medya platformu X'te başlattığı #FilistiniUnutma etiketi kısa sürede Türkiye gündemine 1'inci sıraya oturdu. Etikete 100 binden fazla tweet atıldı.