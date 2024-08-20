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Gündem

Şehirler Filistin afişleriyle donatıldı: Açılan etikete yüz binden fazla destek geldi

YediHilal Derneği'nin Türkiye genelindeki şubeleri ve teşkilatları, şehirlerini Filistin'i hatırlatan afişlerle süsledi. Afişleme çalışması, sosyal medya platformu X'te başlattıkları "FilistiniUnutma" etiket çalışmasıyla sonlandırıldı. Açılan etikete 100 binden fazla tweet atıldı.

Muhammed Furkan Uğurlu
13:56 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Türkiye geneli afişleme çalışması yapıldı.
Türkiye geneli afişleme çalışması yapıldı.

YediHilal Derneği, Filistin'i gündem edinmeye devam ediyor. Derneğin ülke genelindeki şubeleri, şehirlerinin dört bir yanını Filistin'i anlatan ve hatırlatan afişlerle donattı.

Boykot çağrısı yapıldı

Asılan afişlerle vatandaşlara boykot hatırlatıldı. Afişlerde "Boykota devam!", "Çocuklarına Gazze'yi anlat!", "Hamas'a selam direnişe devam!" gibi sloganlar yer aldı.

Etiket çalışmasına 100 bin destek

YediHilal'in afişleme çalışmasının nihayeti olarak sosyal medya platformu X'te başlattığı #FilistiniUnutma etiketi kısa sürede Türkiye gündemine 1'inci sıraya oturdu. Etikete 100 binden fazla tweet atıldı.


#YediHilal
#Filistin
#Boykot
#Twitter
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