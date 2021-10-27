Şehirlere stratejik planlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirlerin geleceğini düzenleyen Türkiye Mekânsal Strateji Planı çalışmasına devam ediyor.

SEKTÖREL VE TEMATİK STRATEJİ

Plan sayesinde Türkiye, yerleşmeler sistemi ve kentselleşmesi, yerleşmelerde sürdürülebilirlik, ulaşım, lojistik ve enerji altyapısı, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, korunması gereken alanlar, iklim değişikliğine uyum ve doğal afetlere karşı dayanıklılık konularında sektörel ve tematik mekansal stratejiler belirlenecek.

ANADOLU’YA REKABET GÜCÜ

Söz konusu plan ile altyapı ve hizmetlerin şehirlere dengeli dağılımı sağlanacak, çok odaklı mekansal gelişme stratejileri ile özellikle Anadolu şehirlerinin rekabet gücü artırılacak.

Plana ilişkin önem sıralaması anket çalışması ile tespit edildi. Bu doğrultuda belirlenen bazı öncelikler şöyle sıralandı:

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-Doğal afet risklerinin ortaya konulması ve yerleşmelerin dayanıklılığı

-Havzaların (tarım, su) korunması ve etkin yönetimi

-Kültürel, doğal ve tarihi değerlerin korunması ve sürdürülebilirliği

-Arazi kullanım kararlarında iklim değişikliğine uyum *Sera gazı salımı

-Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin ve yaygın kullanımı *Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı

-Göç yönetimi ve sosyal uyum

-Sektörel yatırımlarda enerji verimliliği

-Turizm potansiyeli ve çeşitliliği

OYNAT 01:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlığın yeni ismini açıkladı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirildiğini duyuran Erdoğan, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz. İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturuyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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