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POLİTİKA

Şehit aileleri emanetimiz

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu, şehit yakını ve gaziler belediye önünde karşıladı. Vali Güzeloğlu, “Belediyede hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizlerin işten çıkartılmaları toplumun ve hepimizin vicdanını yaraladı. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız” dedi. HDP’li belediye döneminde işten çıkarılan 54 şehit yakını işe iade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Güzeloğlu’nun çiçeklerle karşılandığı buluşmada duygulu anlar yaşandı.
Vali Güzeloğlu’nun çiçeklerle karşılandığı buluşmada duygulu anlar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız." dedi. Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, HDPli belediye döneminde işten çıkarılan şehit ve gazi yakınları tarafından belediye binası önünde karşılandı.

SİZLER BU ÜLKENİN EMANETİSİNİZ

Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır halkıyla kucaklaştı.

Şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet eden Güzeloğlu, şöyle konuştu: "Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız. Sizlerin bizim işe aldıktan sonra işten çıkartılmaları toplumun ve hepimizin vicdanını yaraladı. Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizler de dışarıya ittik."

TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN GELDİK

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can ise Vali Güzeloğlu'na teşekkür etmek için toplandıklarını belirterek, HDP'li belediye döneminde sadece şehit ailelerinin değil Diyarbakırlıların da işten çıkarıldığını kaydetti.

MİLLETE VE MEMLEKETE SAHİP ÇIKTI

  • "Sayın Başkanımıza, şehit yakınlarına, millete ve memlekete sahip çıktığı için teşekkür ettik" diyen Can, HDP'li belediye döneminde işten çıkarılan 54 şehit yakınının Güzeloğlu tarafından yeniden işe iade edildiğini aktardı.

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