Şehit astsubayın Osmaniye’deki babaevine Türk bayrağı asıldı

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür’ün Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesindeki baba ocağına, Türk bayrağı asıldı.
Olay, sabah saatlerinde Ankara-Niğde otoyolu, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış U. idaresindeki 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, minibüste bulunan Hışır Cihan da hayatını kaybetti.
Şehit Kemal Özgür’ün acı haberi, Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ailesine ulaştırıldı. Özgür’ün babaevine Türk bayrağı asıldı.