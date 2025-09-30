Yeni Şafak
Aksaray'da feci kaza: 2 asker şehit, 1 sivil hayatını kaybetti

09:34 30/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
DHA
Aksaray'da jandarma aracına minibüs çarptı
Aksaray'da jandarma aracına minibüs çarptı

Aksaray’da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptı. Kazada 2 askeri personel şehit oldu, 1'i sivil hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.


Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.


İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Jandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.


Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Vali Kumbuzoğlu, hastane önünde açıklama yaptı


Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah meydana gelen kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.


Kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum."




