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Şehit babasına "kimsin lan kimsin" diyerek hakaret etmişti: CHP'li Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yayınladığı insanlık dışı videoda "Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya, selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum." diyen şehit babasını hedef almış "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Kimsin lan kimsin." ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Can Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin, kışkırtıcı söz ve ifadeler içerdiğini, halkın bir kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığı, ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirecek nitelikte olduğunu kaydederek 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Seda Ekinci
13:44 - 10/09/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 13:56 - 10/09/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Şehit Babasına hakaret eden CHP'li Can Ataklı'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Şehit Babasına hakaret eden CHP'li Can Ataklı'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

CHP yandaşı Gazeteci Can Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ataklı katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da müşteki olarak yer aldı.



Ataklı'nın savunmalarının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını gerekçesiyle müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Söz alan müşteki avukatları da Ataklı hakkında indirim uygulanmaksızın üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

  • Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin, kışkırtıcı söz ve ifadeler içerdiğini, halkın bir kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığı, ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Mütalaada, sanık Ataklı'nın
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"
suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen Ataklı'nın avukatı Bayram, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



CHP yandaşı Can Ataklı şehit babasını hedef almıştı: Kimsin lan sen

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan
, kılınan cenaze namazının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak,
"Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum."
demişti.
CHP yandaşı Can Ataklı'nın, şehit babasını hedef alarak, "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Kimsin lan kimsin."
sözlerine
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"
suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan
'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.


CHP yandaşı Can Ataklı'dan tepki çeken 'PKK' sözleri

Terör örgütü PKK ile Irak'ın kuzeyinde girilen çatışmalarda, dokuz askerimiz şehadete ermiş
Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitlerin kanını yerde bırakmayarak Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlediği hava harekatlarında 114 hedefi vurarak, 78 teröristi etkisiz hale getirmişti.

  • CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, PKK'nın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

"Bir örgüt askere saldırıyorsa dünyadaki karşılığı terör olmuyor"

Bakanlığın operasyonlar sonrası yaptığı bilgilendirmede kullandığı
'Bölücü terör örgütü'
ifadesinin PKK'lı teröristleri
'bağımsızlığı için mücadele eden insanlar'
haline getirdiğini öne süren Ataklı, "PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik operasyon yapmıyor, bombalar patlatmıyor. Bir örgüt askere saldırıyorsa dünyadaki karşılığı terör olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

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