Şehit babasına "kimsin lan kimsin" diyerek hakaret etmişti: CHP'li Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı

CHP yandaşı Gazeteci Can Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ataklı katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da müşteki olarak yer aldı.
- Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin, kışkırtıcı söz ve ifadeler içerdiğini, halkın bir kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığı, ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirecek nitelikte olduğunu kaydetti.
Söz verilen Ataklı'nın avukatı Bayram, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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CHP yandaşı Can Ataklı'dan tepki çeken 'PKK' sözleri
- CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, PKK'nın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, tepki çeken ifadeler kullanmıştı.