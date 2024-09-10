Şehit babasına "kimsin lan kimsin" diyerek hakaret etmişti: CHP'li Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin, kışkırtıcı söz ve ifadeler içerdiğini, halkın bir kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığı, ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirecek nitelikte olduğunu kaydetti.