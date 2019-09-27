Şehit eşinin evi yenilendi

Mersin’de yaşayan Fadıl Alnıaçık, yaklaşık 33 yıl önce, vatani görevi sırasında; Bolu’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirerek şehit oldu. Maddi durumu iyi olmayan Şehidin eşi Nurcan ve kızı Sabahat; Akdeniz ilçesindeki evlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştı. Kızı Sabahat’in evlenip kendi yuvasını kurmasıyla anne Nurcan Alnıaçık, evde yalnız yaşamaya başladı.

Mustafa Gültak ve şehit yakını

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen Ramazan Bayramı arifesinde, Şehit Fadıl Alnıaçık’ın eşinin yaşadığı; Hal Mahallesi’nde bulunan evini de ziyaret ederek, şehidin eşi Nurcan Alnıaçık ve yakınlarıyla sohbet etti. Ziyareti sırasında şehit eşinin yaşadığı evin içler acısı halini fark eden Başkan Gültak, hemen orada telefonla yetkilileri arayarak, evde yenileme ve onarım yapılması için talimat verdi.

EV BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Başkan Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler tarafından, şehidin eşinin yaşadığı evin tüm iç kapıları, pencereleri mutfak dolabı ve tezgâhı dahil tamamı yenilendi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şehit eşinin yaşadığı evin çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Şehit ailelerimiz, vatan için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetidir. Onlara gözümüz gibi bakmak en önemli vazifemizdir” dedi.