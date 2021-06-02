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BİTLİS

Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'a gözyaşlarıyla veda: Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak, memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçaka gözyaşlarıyla veda: Dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Jandarma Teğmen Baki Koçak için Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Bitlis'ten uçakla Kayseri'ye oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirilen şehit Koçak için Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidin babası Şevket Koçak ve yakınlarına taziyede bulundu.

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Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ali Gülden tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

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Helallik alınan şehidin naaşı cenaze aracına konurken, baba Şevket Koçak, "Vatan sağ olsun" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak" ifadesini kullandı.

Şehit Koçak'ın naaşı, Söylemez köyü mezarlığına defnedildi.

AA

Törene şehidin yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şevket ve Keziban Koçak çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın evli olduğu öğrenildi.


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