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Şehit Mesut Ardıç'ın adı ASM'de yaşatılacak

Şehit Mesut Ardıç'ın adı ASM'de yaşatılacak

04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise ASM'ye şehidin adının verilmesinin oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.
AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise ASM'ye şehidin adının verilmesinin oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesi Kırklar Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete başlayan Şehit Mesut Ardıç Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, merkezin hayırlı olmasını dileklerinde bulundu. Vali Karakaya, "Milli şairimizin dediği gibi bizlere bu toprakları vatan olarak emanet eden şehitlerimizi her daim rahmetle minnetle anacağız. Bu topraklar dünyanın en güzel ama belki de en zor toprakları. Şehit vermeyi göze alamayan milletlerin barınabileceği bir toprak parçası değil. Milletimizin Anadolu'ya giriş yaptığı noktadayız. Böyle güzel bir esere Mesut Ardıç şehidimizin ismini vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise ASM'ye şehidin adının verilmesinin oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.


#Şehit Mesut Ardıç
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