Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Burada düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar, ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı.