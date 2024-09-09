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Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı. Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, morga götürüldü.

15:09 - 9/09/2024 Pazartesi
DHA
Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi.



Burada düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar, ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı.



Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, morga götürüldü.



Şehit Ayar'ın cenazesi, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Köprübaşı ilçesinde toprağa verilecek.






#Trabzon
#Ömer Fatih Ayar
#Cenaze töreni
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