Şehit polislere son görev

Adıyaman’da tartıştıkları polis memuru Süleyman Uğur Şahin tarafından öldürülen Başkomiser Kamuran Üçgül (46) ile Komiser Gökhan Özer (34) için tören düzenlendi. Tören sonrası Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

NÖBET TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde önceki gece yaşanan olayda, merkezde görevli polis memuru Süleyman Uğur Şahin ile Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer arasında 'nöbet tutulması' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Şahin, beylik tabancasıyla Üçgül ve Özer'e ateş etti. Şahin diğer polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, hastaneye kaldırılan Üçgül ve Özer, şehit oldu.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit polisler için İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Binası'nda tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.

KADİRLİ'DE UĞURLANDI

Tören sonrası naaşı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderilen Başkomiser Kamuran Üçgül (46) son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakınları ile vatandaşların katıldığı cenaze töreninin ardından Üçgül'ün naaşı, mezarlıktaki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL'DA HÜZÜNLÜ VEDA

Şehit Komiser Gökhan Özer için ise İstanbul'da cenaze töreni yapıldı. 34 yaşındaki genç amir için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit polisin naaşı toprağa verildi.

Sana söz veriyorum...

Şehit Üçgül'ün çocukları İrem ve Mete, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 17 yaşındaki İrem babasına, "İstediğin gibi biri olacağım, sana söz veriyorum baba, seni çok seviyorum" sözleriyle veda etti. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Halikoğlu, dua etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit polis memurları Üçgül ve Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Halk alarma geçti

Adıyaman’da polis merkezinde yaşanılan kan donduran olayı terör saldırısı diye düşünen Adıyaman halkı, polislere destek için polis merkezine akın etti. Olayın terör saldırısı olmadığını öğrenen vatandaşlar, daha sonra polis merkezi önünde bulunan polis memurlarına baş sağlığı dileyerek olay yerinden ayrıldı.







