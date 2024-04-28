Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in adı kütüphanede yaşatılacak

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına silah arkadaşları 2021 KHO Anafartalar Taburu tarafından tefriş ettirilen kütüphane ve toplantı salonu Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Değirmenbaşı Ortaokulunda açıldı.

İlçe protokolü, Tugay Komutanlığı personelleri, silah arkadaşları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencileri şehit ağabeyleri Eril Alperen Emir için yazdıkları mektubu okurken şehit anne babası ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Açılış töreninde şehit anne ve babasına plaket, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edilirken tefrişata emeği geçenler de protokol tarafından plaket sunumuyla ödüllendirildi.