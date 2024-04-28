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Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in adı kütüphanede yaşatılacak

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Eril Alperen Emir'in adı, silah arkadaşları tarafından Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Değirmenbaşı Ortaokulu’nda açılan kütüphane ve toplantı salonuna verildi. Açılış töreninde duygusal anlar yaşanırken, şehidin anne babası ve katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

11:01 - 28/04/2024 воскресенье
Güncelleme: 11:01 - 28/04/2024 воскресенье
Yeni Şafak
Samsun Değirmenbaşı Ortaokulu, okula yapılan kütüphaneye Eril Alperen Emir’in adını verdi.
Samsun Değirmenbaşı Ortaokulu, okula yapılan kütüphaneye Eril Alperen Emir’in adını verdi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına silah arkadaşları 2021 KHO Anafartalar Taburu tarafından tefriş ettirilen kütüphane ve toplantı salonu Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Değirmenbaşı Ortaokulunda açıldı.


Adına kütüphane yapıldı

Samsun Değirmenbaşı Ortaokulu, okula yapılan kütüphaneye Eril Alperen Emir’in adını verdi. Şehit Eril Alperen Emir,
“Yağmur ıslanmayana, Aşk yaşamayana, Savaş savaşmayana güzel”
paylaşımıyla hafızalara kazınmıştı.

İlçe protokolü, Tugay Komutanlığı personelleri, silah arkadaşları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencileri şehit ağabeyleri Eril Alperen Emir için yazdıkları mektubu okurken şehit anne babası ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Açılış töreninde şehit anne ve babasına plaket, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edilirken tefrişata emeği geçenler de protokol tarafından plaket sunumuyla ödüllendirildi.

Binlerce öğrencinin on binlerce kitapla buluştuğu kütüphane, şehit ailesi ve sevenlerini gururlandırırken gençlere vatan sevgisi aşılaması adına ölümsüz eserler listesinde yerini aldı.

#Samsun
#Pençe Kilit
#Eril Alperen Emir
#şehit
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