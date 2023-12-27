Şehitlerimiz ve Gazze için 1 Ocak'ta yüz binlerce insan Galata Köprüsü'ne akın edecek

Canı pahasına, gözünü kırpmadan vatanı ve milleti için şehadete koşan 12 kahraman askerimizin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi ve 7 Ekimden bugüne kadar yaklaşık 20 bin sivilin İsrail bombardımanı altında katledilmesi ve dünyanın buna sadece seyirci kalması sivil toplum kuruluşlarını kitlesel bir eylem için harekete geçirdi.

Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu , 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş yapacak.

Milli İrade Platformu, tüm İstanbullulara tarihi bir çağrı yaparak, yeni yılın ilk gününde dünyaya karşı ses yükseltmeye davet etti.

Sabah namazında buluşma

1 Ocak 2024 günü Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazının manevi ikliminde buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın edecek ve birliğimizi-beraberliğimizi tüm dünyaya gösterecek.

Yürüyüş Sultanahmet Meydanı'ndan başlayacak

8.30’da Sultanahmet meydanından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü üzerinden yapılacak.

Galata'da Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşü

Yürüyüş saatlerinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne şahitlik edecek.









Tüm dünyaya haykıracağız

Milli İrade Platformu üyeleri 25 Aralık'ta basın açıklaması yaparak eylemi kamuoyuna duyurdu.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’de sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek, “100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde ‘Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Şehitlerimiz ve Filistin’de olanlar bağlantılı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: “1 Ocak buluşmamızda, bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin’de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz. Türk milleti, Filistin’in yanında, Türk milleti, bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor ve bu topraklar üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyecek.”















