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Şehitlerimize lâyık olmaya çalışıyoruz

15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatan müdafaası için sokağa çıkarak şehit olan Özgür Gençer’in eşi Esra Gençer, "Eşimin şehadet haberini aldığımdan beri onun ismine layık olmaya çalışıyorum" dedi. 16 yaşındaki Mahir Ayabak'ın annesi Muhteber Ayabak ise, "Acım da büyük ama şerefi de büyük" diye konuştu.

Saliha Engin
04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:57 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Darbe girişimini duyan binlerce vatandaş sokağa çıkarak üniformalı teröristlere ‘Dur’ dedi. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak vatanına sahip çıkarken şehit düşen vatandaşların aileleri Yeni Şafak’a konuştu.

ÇOCUKLARIM İÇİN AYAĞA KALKTIM

Ankara’da FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şarapnel parçasının karnına isabet etmesiyle şehit olan 31 yaşındaki Özgür Gençer’in eşi Esra Gençer aradan geçen 8 yılı şu ifadelerle anlattı: “İlk başlarda ne yapacağımı bilemedim çocuklarımızın biri 8 biri de 2.5 yaşındaydı. Eşim esnaf, ben de ev hanımıydım ama eşimin vefatından sonra çocuklarım için ayakta durmam gerekiyordu. Beraber çıktığımız yolda tek başıma devam etmek zorundaydım. İki yıl sonra kendimi toparlayabildim. Yetiştirmem gereken 2 evladım vardı, kendime gelmem gerekiyordu” diye konuştu. O gece sokağa çıkan herkese şehadetin nasip olmadığını bu nedenle eşinin eşinin gurur verici bir şekilde şehadete eriştiğini söyleyen Gençer, “Eşimin şehadet haberini aldığımdan beri onun ismine layık olmaya çalışıyorum ben artık bir şehit eşiyim” dedi.

Muhteber Ayabak

GURUR DUYUYORUM

15 Temmuz gecesi vatanını savunmak için sokağa çıkan kahramanlardan birisi de Atatürk Havalimanı’nda şehit düşen 16 yaşındaki Mahir Ayabak’tı. Aradan geçen yılları Mahir Ayabak’ın annesi Muhteber Ayabak anlattı. Ayabak, “Ben 8 senedir yaşamıyorum. Ama arkamda üç tane daha evladım var. Mahir yaşından çok daha büyük bir insanın aklına ve ahlakına sahipti. Acım da büyük ama şerefi de büyük. Ben oğlumun annesi olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Gençer ailesi
Mahir Ayabak

Köprülerde bayrak şöleni

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. Görevliler, saat 06.00'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, saat 08.00'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, saat 10.00'da ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 18 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde Türk bayrağı astı. Dev Türk bayraklarının Osmangazi ve Çanakkale Köprülerine de asılacağı belirtildi.



#15 Temmuz
#FETÖ
#Darbe Girişim
2 saat önce
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