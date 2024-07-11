Şehitlerimize lâyık olmaya çalışıyoruz

Ankara’da FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şarapnel parçasının karnına isabet etmesiyle şehit olan 31 yaşındaki Özgür Gençer’in eşi Esra Gençer aradan geçen 8 yılı şu ifadelerle anlattı: “İlk başlarda ne yapacağımı bilemedim çocuklarımızın biri 8 biri de 2.5 yaşındaydı. Eşim esnaf, ben de ev hanımıydım ama eşimin vefatından sonra çocuklarım için ayakta durmam gerekiyordu. Beraber çıktığımız yolda tek başıma devam etmek zorundaydım. İki yıl sonra kendimi toparlayabildim. Yetiştirmem gereken 2 evladım vardı, kendime gelmem gerekiyordu” diye konuştu. O gece sokağa çıkan herkese şehadetin nasip olmadığını bu nedenle eşinin eşinin gurur verici bir şekilde şehadete eriştiğini söyleyen Gençer, “Eşimin şehadet haberini aldığımdan beri onun ismine layık olmaya çalışıyorum ben artık bir şehit eşiyim” dedi.