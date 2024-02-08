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Şehitliğe defnedildi

Adliyeye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş, son yolculuğuna uğurlandı. Bağcılar Cemevi’ndeki törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilen Dilfiraz için, gözyaşları sel oldu.

Saliha Engin
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:38 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dilfiraz Karataş.
Dilfiraz Karataş.

İstanbul Adalet Sarayı önünde DHKP-C’li teröristlerin saldırısı sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş için cenaze töreni düzenlendi. 57 yaşındaki ev hanımı Karataş için, Bağcılar Cemevi’nde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de katıldığı töreninin ardından Karataş, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

YARDIMLAŞMAYI ÇOK SEVERDİ

40 gün önce yaşamını yitiren akrabasına Mevlid okutmak için Çağlayan’a giden Dilfiraz Karataş’ın bir anda çatışmanın ortasında kaldığını belirten akraba Muzaffer Yedigöl, "Acı haberi yetkililer ulaştırdı, arkadaşlarımıza ulaştı ama inanamadık. Kader, alın yazısı yani çekti götürdü. 10 dakika geç gitse veya 1 dakika geç gitse belki de olmayacaktı. Çok üzüldük” dedi. Karataş’ın, insan seven, hayvan seven, dostluğu ve yardımlaşmayı seven bir insan olduğunu anlatan Yedigöl, “Her sosyal faaliyete koşup giderdi. Örneğin buradan kalkıp da Çağlayan'a teyzesinin 40 yemeğine gidip mevlidine katılmak için giderken yolda iniyor metrobüsten sonra kendini olayın içinde buluyor" ifadelerini kullandı. Akrabası olan Ali Sarıoğlu ise “Şehit oldu bu durum bizim için çok önemli” diye konuştu. Karataş’ın alt komşusu ise komşusunun çok iyi bir insan olduğunu sabah temizlik yaptığına dair sesler duyduğunu ancak daha sonra evden çıktığını acılı haberi ise diğer komşulardan aldığını söyledi.

ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Cenazeye katılarak taziyelerini sunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Allah rahmetiyle muamele etsin, Rabbim rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" dedi. Adliye camiasına da geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, “Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimize geçmiş olsun. Konuyu, bundan sonraki süreçte adliyemiz takip ediyor. Biraz sabırla beklememiz gerekiyor" diye konuştu. Saldırıda yaralanan 2 vatandaşın önceki gün taburcu edildiğini aktaran Gül, 2’si polis olmak üzere diğer 2 vatandaşın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.



#terör saldırısı
#İstanbul Adalet Sarayı
#DHKP-C
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