Şehitliğe defnedildi

40 gün önce yaşamını yitiren akrabasına Mevlid okutmak için Çağlayan’a giden Dilfiraz Karataş’ın bir anda çatışmanın ortasında kaldığını belirten akraba Muzaffer Yedigöl, "Acı haberi yetkililer ulaştırdı, arkadaşlarımıza ulaştı ama inanamadık. Kader, alın yazısı yani çekti götürdü. 10 dakika geç gitse veya 1 dakika geç gitse belki de olmayacaktı. Çok üzüldük” dedi. Karataş’ın, insan seven, hayvan seven, dostluğu ve yardımlaşmayı seven bir insan olduğunu anlatan Yedigöl, “Her sosyal faaliyete koşup giderdi. Örneğin buradan kalkıp da Çağlayan'a teyzesinin 40 yemeğine gidip mevlidine katılmak için giderken yolda iniyor metrobüsten sonra kendini olayın içinde buluyor" ifadelerini kullandı. Akrabası olan Ali Sarıoğlu ise “Şehit oldu bu durum bizim için çok önemli” diye konuştu. Karataş’ın alt komşusu ise komşusunun çok iyi bir insan olduğunu sabah temizlik yaptığına dair sesler duyduğunu ancak daha sonra evden çıktığını acılı haberi ise diğer komşulardan aldığını söyledi.