Şehitlikte hüzün

Memleketin her köşesinde bayram sevinci yaşanırken, terör örgütü PKK’nın hain saldırıları sırasında evlatlarını, kardeşlerini, eşlerini toprağa veren şehit ailelerine o sevinç uğramadı.

Bayram vesilesiyle İstanbul Edirnekapı’da bulunan şehitlikleri ziyaret eden aileler, mezarlıkları temizleyip, çiçekler ekerek şehitleriyle beraber geçirdikleri bayramları yad ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

İki yıl önce Şenoba Tugay Komutanlığı’ndan kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak’ın annesi Semiha Sığnak, “Herkes bayram yaparken biz ağlıyoruz. İçimiz yanıyor, kolay değil. Söyleyecek söz yok” dedi.

OPERASYONLAR İÇİMİZİ SOĞUTUYOR

Van merkezde 2016 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Önder Ertaş’ın eşi ve çocukları da dua edenler arasındaydı.

Eşi şehit olduğundan beri bayramlarının olmadığı söyleyen şehit eşi Arzu Ertaş, “Eşim şehit olalı 3,5 yıl oldu. Her yıl aynı bayram, bizim için bayram bile değil günümüzü burada geçiyoruz. Operasyonlar bir nebze de olsa içimizi soğutuyor” dedi.

Arzu Ertaş, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve Kandil’den gelen mesajlardan dolayı CHP’nin tutumunu beğenmediğini ve CHP’ye oy verenlere hakkını helal etmediğini söyledi.

Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit düşen Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın annesi Müjgan Yıldırım ve kız kardeşi Yasemin Çapalı da şehitlerinin başında dualarını ettiler. Anne Müjgan Yıldırım, “Doğurduğum yiğit toprağın altındayken, bizim için bayram diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİMLE GURUR DUYUYORUM

Konya Şehitliği de şehit aileleriyle doldu taştı. Şemdinli’de çıkan çatışmada 7 yıl önce şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün’ün annesi Sıdıka Gün de bayram arifesinde oğlunun kabrine gelerek dua etti. Gün, “Acısı çok zor ama şefaati çok büyük. Şehidimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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Menşure Özdemir

O GELEMEYİNCE BEN GELDİM

Mersin’de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı’ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi kırsalında 2006 yılında, PKK’lı teröristlerin operasyondan dönen askeri araca ateş açması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Özdemir’in annesi Menşure Özdemir de oğlunun mezarını ziyaret eden anneler arasında yer aldı.

Türk bayraklarıyla donatılan mezar başında ağıt yakan Özdemir, “Yavrumu Anneler Günü’nde, bayramda kapıda bekledim. Gelmeyince, ben mezarına geldim. Eşyalarını kokladım. 13 sene oluyor ki yüreğim, ciğerim yanıyor” dedi.