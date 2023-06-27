6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Hatay’da bayram hareketliliği başladı. Kurban Bayramı öncesi, depremzedeler çarşı, pazarlara giderek ihtiyaçlarını alıyor. Depremler nedeniyle şehir dışına taşınan ancak bayram dolayısıyla geri dönenler ise otogarlarda yoğunluk oluşturuyor. Aylardır memleketlerinden uzak olan depremzedeler, bayram vesilesiyle yakınları ile özlem gidermek için şehre geri döndü.

YOLUMUZU ÇİZMEMİZ GEREK

Yaklaşık 5 aydır Mersin’de konaklayan ve bayram üzeri Hatay’a temelli dönüş kararı alan Zeliş Başman, “Şehrimize geri döndük. Şu an için çadırda kalacağız. Bir şekilde yolumuzu çizmemiz gerekiyor. Hani gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor ki güçlü durabilelim. Artık toparlanmamızın vakti geldi. Umudum her zaman var. İnşallah yeniden ayağa kalkacağız. Buna inanıyorum. Çok zor olacak ama inanıyorum” diye konuştu. Memleketine dönen bir başka Hataylı ise Meryem Düzdiger idi. Kayseri’den gelen Düzdiger, burada oğlu ve eşine kavuştu. 3 ay boyunca Kayseri’de kızıyla birlikte yaşadığını söyleyen Düzdiger, “Bayram öncesi temelli dönüş yaptık buraya. Sürekli gel git yapmak çok zordu. Çünkü bir parçamız hâlâ burada” dedi.

ÇARŞI PAZAR HAREKETLENDİ

Otogarlardaki yoğunluk çarşı pazara da yansıdı. Antakya ilçesindeki Uzun Çarşı'da alışveriş yapan Fatma Demli, yeniden toparlanmak için yavaş yavaş çarşıların açıldığını söyledi. Demli, “Eskiden geldiğimiz yerler toparlanmaya başlamış. İnsan kalabalığı da oldukça fazla. Yani normale dönmeye çalışıyoruz. İnşallah düzeleceğiz. Bayram da geliyor. Hem mutluyum hem de bir yanım hüzünlü” diye konuştu.

ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ

Hatay halkının bayram arifesindeki alışveriş yoğunluğu esnafın da yüzünü güldürdü. Yıllardır esnaflık yapan ve depremden 2 ay sonra züccaciye dükkanını açan Erol Ari de bayram yoğunluğundan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Hatay halkımız gelip bizi kalkındırmak için elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.







