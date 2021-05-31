Şehzadeler'den Sancaklıbozköy'e büyük hizmet

Şehzadeler Belediyesi’nin Sancaklıbozköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesinin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Pandemi şartları nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

“BAŞKANIMIZ VERDİĞİ SÖZLERİN HEPSİNİ TUTTU”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e mahalleye kazandırdığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Muhtar Dalgın “Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından olan Çok Amaçlı Salon ve Rekreasyon Alanı projesinin temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Değerli Başkanımız 2014 yılında göreve geldiğinde bize verdiği sözlerin hepsini tuttu. Çarşı ortasında sıkış tepiş bir ortamda kiraz satarken, bize Türkiye’nin en güzel kiraz pazarını kazandırdı. Bölgemize yapılacak TOKİ konutlarının da temelleri atılmak üzere. Şimdi de bu tesisimizin temelini atıyoruz. Başkanımız ne dediyse yaptı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum.”

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“İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİK”

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik temel atma törenini pandemi şartları nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek “ İnşallah açılışında pandemi musibetinden kurtulmuş oluruz ve tüm mahalle halkının da katılımıyla coşku içerisinde yaparız.” dedi. Göreve geldikten sonra ekibiyle birlikte dur durak bilmeden çalıştıklarına değinen Başkan Çelik “ İlçemize büyük ve güzel tesisler kazandırdık. İlçemizde ilklere imza attık. Şehrimizin kültür, turizm ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan Şehzadelerpark gibi rüya bir projeyi hayata geçirdik. 22 bin dönümlük bir alanda Veziroğlu Sosyal Tesislerini halkımızın hizmetine sunduk. Bir ilk olarak Hobi Bahçelerini kurduk. Ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıktık. Kurşunlu Hanı restore ederek kapılarını halkımıza açtık. İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları ve Millet Kıraathanesi ile halkımıza hizmet veriyor. Adalının Yeri olarak bilinen metruk bina, restorasyonumuz sonrası Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak halkımızın hizmetine sunuldu. Tarihi çeşmelerimize camilerimize dokunduk. Çok amaçlı salonlar, halı sahalar, parklar yaptık. Yeşil alan miktarımızı iki katına çıkardık. Yaptıklarımızı saymaya tek tek anlatmaya zaman yetmez. Hizmetlerimizi halkımız biliyor. ” dedi. Konuşmasını yakın zamanda açılışı yapılacak projelere değinerek sürdüren Başkan Çelik daha sonra temeli atılan projeye ilişkin bilgi verdi. Başkan Çelik, projenin 12 bin 210 metrekarelik bir alanda yapılacağını ve 2 milyon 112 bin TL’ye mal olacağını söyledi. Başkan Çelik, projeye emeği geçenlere teşekkür ederek, Şehzadelere hayırlı olmasını diledi.

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“SANCAKLIBOZKÖY CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK”

Daha sonra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara katılımcılara hitap etti. Kaymakam Çaykara, mahallenin büyük bir ihtiyacına cevap verecek bir tesisin temelini atmaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek “Pandemi sürecinde ilçemiz, vatandaşlarımız büyük fedakarlıkta bulundu. İnşallah pandemi sonrası halkımız bunun mükafatını bu ve bunun gibi güzel tesislerde vakit geçirerek alacak. Burası TOKİ konutlarının da tamamlanmasıyla bir cazibe merkezi haline gelecek. Emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi ve temele ilk harç döküldü.

PROJEDE NELER VAR?

Kapalı Düğün Salonu: Engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 800 m2 inşaat alanına sahip bir binadır. Betonarme taşıyıcı elemanlar üzeri çelik konstrüksiyon çatıya sahiptir. Çatı örtüsü poliüretan yalıtımlı sandviç paneldir. Asma kat ile birlikte 2 katlı olan binamız düğün salonu, gelin odası, çok amaçlı oda ve tuvalet mekanlarından oluşan modern bir tesistir. Binanın temelinde pvc membran su yalıtımı uygulanmıştır. Bina dış duvarlarında, çift sıra tuğla duvar arası expande polistren köpük bulunmaktadır. Bina zemin kaplaması olarak 60x60 kaymaz porselen seramik düşünülmüştür. Ayrıca parselin kuzeyindeki ana yola yakın mesafede 8 m3 kapasiteli bir adet foseptik imal edilecektir. - Açık Düğün Salonu : Mevcut bitki dokusunun korunmasına özen gösterilerek hazırlanan 15 cm kalınlığında çelik hasırlı beton ve çevre düzeni ile birlikte yaklaşık 1460 m2 lik alana ve gece aydınlatmasına sahip 1000 kişilik yazlık düğün alanı tesisidir. Açık sahadaki kot dengelemesini sağlamak için betonarme istinat duvarlarından faydalanılmıştır.

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- Büfe : Parselin kuzey doğu köşesinde bulunan alanda 30 m2 lik çatısı , 15 m2 lik kapalı alanı bulunan sıcak içecekler ile soğuk meşrubatların servislerinin yapılabileceği tost vb. atıştırmalıkların hazırlanabileceği düzeneğe sahip bir yapıdır. Etrafı beton kilit parke ile çevrili, oturma alanlarının yer aldığı modern mimari ve malzemeler ile hazırlanmış tesistir.

-Piknik Alanları : Parselin doğu kısmına dağılmış halkımızın dinlenme , eğlenme aktiviteleri için tasarlanmış mangal kullanımına da uygun betonarme kaideler ile yeşil alana dokuya zararvermeyecek şekilde paylaştırılmış dikilecek yeni ağaçların gölgesinde yer alan açık hava tesisidir.

- Yürüyüş Alanları : Parsel girişleri dahil engelli erişimlerinin de düşünüldüğü beton bordürler ile sınırları ve parkurları belirlenmiş yaklaşık 1740 m2 beton parke kullanılarak oluşturulan açık hava tesisidir.

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- Otopark Alanı: İnşaat alanının kuzey batısında yaklaşık 3750 m2’lik alan misafirler için otopark alanı olarak düşünülmüştür. Alanın araçlar için uygun hale getirilmesi için stabilize malzeme üzeri mıcır uygulaması yapılacaktır.