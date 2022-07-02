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BARTIN

Sel felaketinin yaşandığı Bartın’da dikkat çeken karar: Denize girmek yasaklandı

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın’da deniz suyu kalitesinin olumsuz etkilenebileceği değerlendirilerek, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların önlenmesi amacıyla üç plajda denize girmek yasaklandı.

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Haber Merkezi İHA
Sel felaketinin yaşandığı Bartın’da dikkat çeken karar: Denize girmek yasaklandı
Bartın’da 3 plajda denize girmek yasaklandı

Kuvvetli sağanak yağışlar sonrası taşkın ve sellerin yaşandığı Bartın’da; Ulus Çayı, Kozcağız Çayı ve Arıt Çayı’nın birleştiği Bartın Irmağı’ndaki çamurlu sular Boğaz mevkiinden Karadeniz’e döküldü.

Deniz yüzeyinde oluşan çamur tabakasıyla birlikte selin sürüklediği çöpler de kıyılara vurdu.

Deniz yüzeyi ve sahillerde yaşanan kirliliğin ardından Bartın’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında 3 plajda denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

Kararda sel felaketinin ardından deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilerek, “Halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarlaağzı ve Gömü plajlarında tedbiren 02-03-04/07/2022 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir” denildi.

Bartın'da yaralar sarılıyor: Sel sularının çekildiği kent havadan görüntülendi
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Kent merkezinden çekilmeye başlayan sel suları havadan drone ile görüntülenirken, selin bıraktığı izler ise ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.
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Bartın kemer köprü, Yalı ile Orduyeri bölgelerinde ırmağın yükselmesiyle birlikte dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezine akan sel suları 24 saat aradan sonra geri çekilmeye başladı.
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Bazı bölgelerde ise binalar sular altında kalırken Çatmaca mevkiinde çok sayıda konutun bulunduğu alanda biriken suların tahliyesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemer köprü mevkiinde ekiplerin çalışmalarını izleyerek gazetecilere suyun 2 metrenin üzerinde çekildiğini söyledi.
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Akın, “Karayel olmazsa boğazda su giderek azalır. Yağmur yağarsa sıkıntı vardı. Şimdilik yağışlar yok. İnşallah kısa sürede kurtuluruz” dedi.
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Bartın'da yaralar sarılıyor: Sel sularının çekildiği kent havadan görüntülendi
Bartın'da iki gündür etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel suları yağışların durmasıyla birlikte çekilmeye başlandı. Sular altındaki konutlar havadan dron böyle görüntülendi.

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