Selçuk Bayraktar'dan siyaset mesajı: Mücadelenin her türlüsünü yaparız

Selçuk Bayraktar
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete atılıp atılmayacağına ilişkin soruya, "Mücadelenin her türlüsünü yaparız." cevabını verdi.
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2023'teki son ayağı olan İzmir'de TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında TEKNOFEST'in birleştirici gücüne ve önemine vurgu yapan Bayraktar'a bir süredir gündemi meşgul eden 'siyasete atılmayı düşünüyor musunuz?' sorusu tekrar soruldu.
"Mücadelenin her türlüsünü yaparız"
Gerektiğinde siyaset arenasına atılmaktan geri duymayacağını ortaya koyan açıklamada bulunan Bayraktar, "Mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız" dedi.