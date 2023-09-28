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Selçuk Bayraktar'dan siyaset mesajı: Mücadelenin her türlüsünü yaparız

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Verdikleri mücadelenin milletin gönlünde yer etmesi durumunda buna gerek olmadığını söyleyen Bayraktar, "Birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız." dedi.

00:42 . 28/09/2023 Perşembe
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Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete atılıp atılmayacağına ilişkin soruya, "Mücadelenin her türlüsünü yaparız." cevabını verdi.



Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2023'teki son ayağı olan İzmir'de TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında TEKNOFEST'in birleştirici gücüne ve önemine vurgu yapan Bayraktar'a bir süredir gündemi meşgul eden 'siyasete atılmayı düşünüyor musunuz?' sorusu tekrar soruldu.

"Mücadelenin her türlüsünü yaparız"

Gerektiğinde siyaset arenasına atılmaktan geri duymayacağını ortaya koyan açıklamada bulunan Bayraktar, "Mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız" dedi.


Selçuk Bayraktar İTÜ birincisi tesettürlü mühendise yapılan ayrımcılığı anlattı: Şimdi dünyaya nam salıyor
Selçuk Bayraktar İTÜ birincisi tesettürlü mühendise yapılan ayrımcılığı anlattı: Şimdi dünyaya nam salıyor

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in birleştirici gücü üzerinden Türkiye'de yaşanan ayrımcılıklara tepki gösterdi. "Ayrım yapmayı normal kabul etmemeliyiz. Başını örttüğü için işinden olanı gördük. Bütün bu ayrıştırmaların ilkel ve haksız bir şey olduğunu anlamalıyız." diyen Bayraktar, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde yaşananlar üzerinden örnek verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni (İTÜ) birincilikle bitiren tesettürlü bir çalışma arkadaşının yaşadığını anlatan Bayraktar, "İş hayatında tesettüre gireceğini söyleyince bilinen çok büyük bir şirket 'Bizden ayrıl' demiş. İyi ki ayrılmış. Şimdi tüm dünyaya nam salan bir eserin üretiminde çalışıyor." diye konuştu.


#Selçuk Bayraktar
#Siyaset
#TEKNOFEST
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