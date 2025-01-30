Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Şener davasında mütalaa: Akli dengesi yerinde

Şener davasında mütalaa: Akli dengesi yerinde

Oğuzhan Ürüşan
10:3230/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 27 Şubat’a ertelendi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 27 Şubat’a ertelendi.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmekten, annesini ise öldürmeye teşebbüs etmekten yargılanıyor. Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporu, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya koydu. Savcı, Şener'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 ila 23 yıl arasında hapis cezası almasını talep etti.

Ankara’da anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

ADLİ TIPTAN CEVAP: "AKLI DENGESİ YERİNDE"

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’nden gelen rapora göre, "Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun" belirlendiğini belirtti. Sanık avukatı Can Kızılyar, raporun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı farklı bir raporu mahkemeye sundu ve yeni bir rapor talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.


AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcı, sanığın anneannesi Çetiner’i öldürdüğünü, annesi Berrin Şener’i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor alınması yönündeki talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 27 Şubat’a ertelendi.


#Abdüllatif Şener
#Ankara
#adliye
#cinayet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞI REFAH PAYI SON DURUM 30 OCAK: SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı gelecek mi, belli oldu mu?