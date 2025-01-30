Şener davasında mütalaa: Akli dengesi yerinde

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’nden gelen rapora göre, "Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun" belirlendiğini belirtti. Sanık avukatı Can Kızılyar, raporun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı farklı bir raporu mahkemeye sundu ve yeni bir rapor talep etti. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.