Gündem Servisle makas atmıştı Emniyet plakayı belirledi
İSTANBUL

Servis aracıyla makas atan sürücü ne ceza alacak - Servis aracıyla makas atan yakalandı mı?

Servisle makas atmıştı: Emniyet plakayı belirledi

Okul servisi aracıyla yolda hız yapan ve bununla da yetinmeyip makas atarak trafikte ilerleyen sürücüyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nin (TUDES) aracın plakası ve şoförün kimliğinin belirlenmesi için emniyetle irtibata geçtiği, yapılan çalışmaların ardından söz konusu aracın plakasının belirlendiği öğrenildi. İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Turgay Gül de Belediye ile irtibatta olduklarını belirterek, söz konusu şoförün ve aracın gerekli cezayı alması için girişimlerini sürdüreceklerini belirtti.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Trafikte makas atan okul taşıtı.
Trafikte makas atan okul taşıtı.

Trafik terörüne ilişkin haberlerin artmaya başladığı bir dönemde İstanbul'da çekilen bir görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı. Trafik magandası bu sorumsuz davranışıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken servisin içerisinde öğrenci olup olmadığı bilinmiyor.

Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada
OYNAT 00:29
Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada
Şile Yolunda okul servisiyle ilerleyen sürücü trafikte art arda makas attı. Trafik magandasının adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Plakası tespit edilmeye çalışılıyor

Söz konusu olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nin (TUDES) söz konusu aracın plakasını ve şoförün kimliğinin tespit etmek için yoğun bir çaba sarf etti.

TUDES'in söz konusu tespit çalışmaları için İstanbul Emniyeti ile de koordineli çalıştığı ve yapılan incelemelerin ardından plakaya ulaşıldığı öğrenidli.

Bu görüntüler koca bir sektöre zarar veriyor

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, söz konusu olaya ilişkin yenisafak.com'a yaptığı açıklamada olaya karışan araç ve kişinin bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Servis aracının sürücüsünün kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını anlatan Gül, verilecek cezaya ilişkin şöyle konuştu:

  • "Hatalı kullanımın cezai maddeleri var. TUDES, kendi kriterlerine göre söz konusu sürücüye bu maddeler uyarınca bir ceza puanı verecek. Tabi bu aracın şahsa özel mi olduğu, şirkete mi bağlı çalıştığı gibi konuları da hemen netleştireceğiz.

İSTAB Başkanı Gül.

Bu kişinin aracını böyle sürmesi, koca bir sektöre çok büyük zarar verdi. Herkesin kafasında 'Servis şoförleri böyle mi araç kullanıyor?' sorusu oluştu.

Normal bir arabayla dahi yapılmaması gereken hareketlerin bir servis aracıyla yapılmasını hayretle karşıladık.

İSTAB olarak bu konunun takipçisi olacağız ve mümkün olan her türlü adımı yasalar çerçevesinde atacağız."

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2019 yılı için belirlenen trafik cezalarına göre, makas atma cezası ve emniyet şeridini ihlal etme cezası 235 TL'den 1.240 TL'ye yükseltilmişti. Ancak Belediye'nin bu maddenin yanı sıra diğer tüm maddeleri de uygulamaya koyup cezayı artırabileceği öngörülüyor.

Plakası belirlendi

Plakası belirlendi

Belediye ve Emniyet yüzlerce kamerayı birlikte inceledi.
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