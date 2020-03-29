Gündem Ses analizine başladık 3 bine yakın provokatör yakalandı
ANKARA

Ses analizine başladık: 3 bine yakın provokatör yakalandı

Sosyal medyada yalan içeriklerle provokasyon yapan, Kovid-19 tedbirlerine uymamakta ısrar eden ve malzemelere ilişkin fırsatçılığa soyunanlara devlet göz açtırmıyor. Bakan Soylu, WhatsApp gruplarındaki kayıtlara yönelik ses analizine de başladıklarını söyledi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 3 bine yakın kişi hakkında soruşturma açıldı. Şüphelilerden bazıları tutuklandı, bazıları hakkında da davalar açıldı. Gözaltına alınanlardan büyük çoğunluğu, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılıyor. Haklarında soruşturma açılanların genelini sosyal medyada kışkırtıcı paylaşım yapanlar oluşturdu. Başsavcılıklar bu şekilde yayın yapan 2 bin 700’ün üzerinde kişi hakkında işlem yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehir giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk' dedi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün itibariyle provakatif paylaşım yaptığı için işlem yapıların sayısının 2 bin 723’e çıktığını ifade etti. Sosyal medyada bu hesapların yüzde 70’ini FETÖ, DHKP-C ve PKK’lıların yönettiğini söyleyen Soylu, “Bunun önemli bir bölümü yurtdışına ait. FETÖ’cüler oturmuşlar klavyenin başına, Türkiye’yi bir kaotik ortama itmek için korkuya, vatandaşlarımızın endişeye kapılması için her şeyi yapıyorlar. WhatsApp gruplarındaki ses kayıtları da FETÖ’cülerin işi. Bu bizim açığımızdı, ses analizimiz eksikti bizim. Bunu da FETÖ’cüler biliyor. Bu zaman dilimi içerisinde ciddi adımlar attık. Yakaladıklarımız var” diye konuştu.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için karantina şartlarına uyulması büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçte bazı kişilerin karantina koşullarını ihlal etme girişiminde bulunduğuna dair görüntüler kamuoyuna yansıdı. Başsavcılıklarca karantina şartlarına uymayan 9 kişi hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınan bu kişilerden 8’inin sorgu sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. Yurt genelinde virüse karşı topyekûn mücadele sürerken fırsatçılar da durumdan yararlanmaya çalışıyor. Ancak yetkililer fırsatçılara göz açtırmıyor. Savcılıklar, koronavirüs nedeniyle stokçuluk yapan, sahte veya kaçak dezenfektan üreten, kaçak maske satan 42 kişiyle ilgili de soruşturma başlattı. Bu kişilerden 2’si tutuklandı, 3’ü adli kontrole hükmedildi. Bu kapsamda bazı illerde çok sayıda işletme de mühürlendi.

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