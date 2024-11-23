Sevk başına para alıyordum

Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin davada beşinci gün örgüt yöneticisi olduğu belirtilen 112 Servis çalışanı Gıyasettin Mert Özdemir’in itiraflarıyla başladı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Özdemir, “Hasta yönlendirmesi yaptığım için maddi kazanç sağladığımı kabul ediyorum” dedi. Özdemir, İstanbul'daki 112 birimlerinde acil çağrı merkezi ile 112 merkezinin ayrı olduğunu belirterek, tıp merkezindeki sevk algoritmasını anlattı. İstanbul'da kuvözlü 4 ambulans olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu ekibin hastaneye gelmeleri 2-3 saat sürmektedir. Bu tıp merkezlerindeki sevk süreci burada bitmez. Ekipler direkt yenidoğana götüremezler, 112 bir kamu hastanesine götürür. Yeniden sevk işlemi başlatılır. Hasta için tekrar kamu taraması yapılır, sonra tekrar sevki sağlanır. Hastanın yoğun bakımı olan bir servise gitmesi 5-6 saat sürmektedir” dedi. Hastanın bir an önce yoğun bakıma ulaşması için bu prosedürlerin uygulanmaması gerektiğini ve bunun hastanın menfaatine olduğunu savunan Özdemir, “Bu yüzden benim gibi aracılık yapan insanlarla iletişime geçilmektedir. Bu şekilde sevk süresi 5-6 saat süreceğine 30-45 dakikada gerçekleştirilebilmektedir” ifadelerini kullandı.





SAVCIYI HEDEF ALDI

Yalnızca Fırat Sarı’nın olduğu değil, diğer hastanelere de sevk yaptığını anlatan Özdemir, 112 Acil çalışanı olmasından dolayı hakkında algı operasyonu yapıldığını öne sürerek savcı Yavuz Engin'i hedef aldı. Yaptığı tüm sevklerin sisteme uygun olduğunu savunan Özdemir, yalnızca yenidoğan değil, erişkin hastalarla ilgili de başka birimlere sevk yaptığını anlattı. Savcının kendisini 10 bebeğin ölümünden sorumlu tuttuğunu anlatan sanık, “Ben sadece 1 bebekle ilgili savunma yapabilirim. Diğer 9 bebekle alakam yok” dedi.





İŞ BİRLİĞİ YAPTIM

Hasta nakillerinden maddi kazanç elde ettiğini ifade eden Özdemir, “Hasta yönlendirmesi yaptığım için Medicence Şirketi'nden, Fırat Sarı'dan, Birinci Hastanesi ve Bağcılar Şafak Hastanesi'nden ödeme aldım. Net bir tutar, hasta başına şunu alıyorum gibi bir şey yok. Hastaneler kendi nezdinde değerlendirdiği tutarı ödüyor. Bağcılar Şafak Hastanesi'nde görüşmeyi Mustafa Kazan'la yaptım” diye konuştu.

67 BİN TL ALDIM

Bir telefon konuşmasında "Fırat Sarı'ya 'Taburcuları durdurmamız lazım' diyorsun, neden durduruyorsun?" sorusuna Özdemir, “Bu konuşmaların işgüzarca olduğunu kabul ettim zaten. Üstüme vazife olmayan bir konu hakkında konuşma yapmışım. Yoğun bakım boş kaldığı için 'Hasta var mı' diye bana sordukları için öyle dedim” yanıtını verdi. Şafak Hastanesi'nden ödeme aldığını kabul eden sanık, "Bir kere 67 bin 500 lira aldım. Bu zaten tapelerde var. Tapelerde olmayan 45-50 bin kadar da ikinci kez almıştım" dedi. İddianamede geçen ve kendisini “Dr. Ahmet” olarak tanıttığı telefon görüşmeleri de sorulan Özdemir, tapelerin tamamını kabul etti.





FIRAT SARI SAVUNMA YAPACAK

Suç örgütünün sevk ve idaresini sağladığı öne sürülen sanık doktor İlker Gönen'in de savunmasını tamamlamasıyla 21 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu. Dün 11 saat süren ve 3 sanığın dinlenildiği duruşma bugün saat 10.00'a ertelendi. Bugün örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen tutuklu sanık doktor Fırat Sarı'nın savunması alınacak.





Ölümüne sebep olduğu bebeği hatırlamadı

Bağcılar Medilife Hastanesi’nde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru olan, ayrıca 5 bebeğin ölümünde sorumluluğu olduğu iddianamede belirtilen Dr. Dursun Eryılmaz savunma yaptı. Yoğun bakım sorumlu doktoru Eryılmaz, bir bebeğin ölümü ile ilgili linç edildiğini söylerken, ölümünden sorumlu tutulduğu bir başka bebeği ise hatırlamadı. Eryılmaz savunmasında şunları söyledi: "Benim maaşım şirketten yatıyordu. Şirketin kimin olduğunu bilmiyordum. Tutuklanmadan birkaç ay önce Fırat Sarı’yı gördüm. ‘Ben buranın işletmesini devraldım’ dedi. Ben o şekilde Fırat Sarı’dan maaş aldığımı anladım."



