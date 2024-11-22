Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yenidoğan Çete lideri Fırat Sarı için bugün hesap vakti

Yenidoğan Çete lideri Fırat Sarı için bugün hesap vakti

Seren Som
10:3022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fırat Sarı
Fırat Sarı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 5. gününde devam ediliyor. Davada bugün yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ifade verecek.

Bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yeni doğan servislerine sevk edip haksız kazanç sağlayan, bazı bebeklerin de ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi hesap veriyor.

İstanbul Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın bugün 5. günü.

Duruşmaya 22’si tutuklu 47 sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal duruşma salonunda bulunuyor.

4 sanık savunma yapacak

Davada şu ana kadar 18 kişi savunma yaptı. Bugünkü duruşma da savunmalarla devam edecek. Beklenti bugün dört tutuklu sanığın daha savunma yapması yönünde…

Fırat Sarı da ifade verecek

Bu isimler arasında çete lideri Fırat Sarı, elebaşı Dr. İlker Gönen, ambulans şoförü Gıyasettin Özdemir ve Dr. Dursun Eryılmaz yer alıyor.




#Yenidoğan Çetesi
#Fırat Sarı
#Mahkeme

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS'li KSPS'siz fark etmeksizin 16 kamu kurumu personel alımı yapılacak