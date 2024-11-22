Yenidoğan Çete lideri Fırat Sarı için bugün hesap vakti

Bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yeni doğan servislerine sevk edip haksız kazanç sağlayan, bazı bebeklerin de ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi hesap veriyor.

İstanbul Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın bugün 5. günü.

Duruşmaya 22’si tutuklu 47 sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal duruşma salonunda bulunuyor.

4 sanık savunma yapacak

Davada şu ana kadar 18 kişi savunma yaptı. Bugünkü duruşma da savunmalarla devam edecek. Beklenti bugün dört tutuklu sanığın daha savunma yapması yönünde…

Fırat Sarı da ifade verecek

Bu isimler arasında çete lideri Fırat Sarı, elebaşı Dr. İlker Gönen, ambulans şoförü Gıyasettin Özdemir ve Dr. Dursun Eryılmaz yer alıyor.











